公平价值缺口用于 ICT 的智能资金概念，即看涨时第一根蜡烛的高点和第三根蜡烛的低点之间，以及看跌时第一根蜡烛的低点和第三根蜡烛的高点之间存在 1 点或更多的不平衡。
您可以在指标设置中自定义 FVG 的颜色
该功能执行开仓交易的主要逻辑。它根据用户提供的符号信息和参数计算开仓价、止盈水平和止损。准备一个交易请求（MqlTradeRequest），其中包含必要的信息，如符号、交易量、订单类型、滑点、评论、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的执行策略确定订单执行类型（成交或取消、立即或取消或返回）。GetMinTradeLevel 函数：根据符号的冻结水平和停止水平计算最低交易水平。调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。Daily Lot Statistics
