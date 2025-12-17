公平价值缺口用于 ICT 的智能资金概念，即看涨时第一根蜡烛的高点和第三根蜡烛的低点之间，以及看跌时第一根蜡烛的低点和第三根蜡烛的高点之间存在 1 点或更多的不平衡。

您可以在指标设置中自定义 FVG 的颜色





