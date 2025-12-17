Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Ela calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, slippage, comentário, número mágico etc. Chame a função OrderSend para enviar a solicitação de negociação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de atendimento da ordem (Preencher ou Cancelar, Imediato ou Cancelar ou Retornar) de acordo com a política de atendimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de negociação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que ele esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.

Indicador moderno que exibe suas estatísticas diárias de negociação diretamente no gráfico do MT5. Acompanhe seu desempenho de negociação com um belo painel de design plano que mostra os lotes negociados, o número de ordens e o lucro/perda de cada dia.