Fair Value Gap - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 118
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Os gaps de valor justo são usados no conceito de smart money do ICT quando há um desequilíbrio de 1 ponto ou mais entre a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle em alta e a mínima do primeiro candle e a máxima do terceiro candle em baixa
Você pode personalizar as cores do FVG nas configurações do indicador
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48116
