Fair Value Gap - indicateur pour MetaTrader 5
Les écarts de juste valeur sont utilisés dans le concept d'argent intelligent d'ICT lorsqu'il y a un déséquilibre de 1 point ou plus entre le haut de la première bougie et le bas de la troisième bougie en cas de hausse et entre le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie en cas de baisse.
Vous pouvez personnaliser les couleurs du FVG à partir des paramètres de l'indicateur.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48116
