Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Sie berechnet den Eröffnungskurs, die Gewinnmitnahme und den Stop Loss auf der Grundlage der vom Benutzer angegebenen Symbolinformationen und Parameter. Bereiten Sie eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen wie Symbol, Volumen, Ordertyp, Slippage, Kommentar, Magic Number usw. vor. Rufen Sie die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanfrage zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: bestimmt die Art der Auftragserfüllung (Fill oder Cancel, Immediate oder Cancel oder Return) entsprechend der Erfüllungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Handelsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.

Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.