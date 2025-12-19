Lo script Titik Impas Breakeven MetaTrader è uno strumento semplice che consente di regolare lo stop-loss al punto di pareggio per una o più posizioni, in base a parametri specificati. Questo script è compatibile con le piattaforme MT4 e MT5.





Il punto di pareggio, o Titik Impas, indica il livello di prezzo al quale il profitto di un'operazione diventa nullo. Impostando una posizione su Titik Impas Breakeven, lo stop-loss viene allineato al prezzo di apertura della posizione. Questa strategia si rivela preziosa quando si vuole consentire l'accumulo di profitti, garantendo al contempo che l'operazione rimanga sicura e non torni in territorio negativo.





Mentre regolare manualmente lo stop-loss di una singola operazione in modo che corrisponda al suo prezzo di apertura è un compito relativamente semplice, la gestione di numerose posizioni individuali può risultare macchinosa e richiedere molto tempo. Lo script Breakeven di Titik Impas per MT4/MT5 semplifica questo processo, offrendo efficienza e convenienza ai trader che gestiscono posizioni multiple.







