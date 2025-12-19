请观看如何免费下载自动交易
Titik Impas 盈亏平衡点 MetaTrader 脚本是一个简单明了的工具，用于根据指定参数将一个或多个仓位的止损点调整为盈亏平衡点。该脚本与 MT4 和 MT5 平台兼容。
盈亏平衡点或 Titik Impas 表示交易利润为零的价格水平。通过将仓位设置为 Titik Impas 盈亏平衡点，止损与仓位的开仓价保持一致。当您想让利润累积，同时确保交易安全，不回到负值区域时，这种策略就很有价值。
虽然手动调整单笔交易的止损以与其开仓价保持一致是一项相对简单的任务，但单独管理众多仓位可能会非常麻烦且耗费时间。适用于 MT4/MT5 的 Titik Impas 盈亏平衡脚本简化了这一过程，为交易者处理多个仓位提供了效率和便利。
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48091
