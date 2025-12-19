Fan sayfamıza katılın
Titik Impas Breakeven - MetaTrader 5 için komut dosyası
Titik Impas Breakeven MetaTrader komut dosyası, belirtilen parametrelere göre bir veya daha fazla pozisyon için stop-loss'u Breakeven Point'e ayarlamak için tasarlanmış basit bir araç olarak hizmet eder. Bu komut dosyası hem MT4 hem de MT5 platformlarıyla uyumludur.
Başabaş Noktası veya Titik Impas, bir işlemin kârının sıfır olduğu fiyat seviyesini belirtir. Bir pozisyonu Titik Impas Başabaş olarak ayarlayarak, zararı durdurma pozisyonun açılış fiyatı ile hizalanır. Bu strateji, işlemin güvenli kalmasını ve negatif bölgeye dönmemesini sağlarken kârın birikmesine izin vermeyi hedeflediğinizde değerli olduğunu kanıtlar.
Tek bir işlemin stop-loss'unu açılış fiyatıyla eşleşecek şekilde manuel olarak ayarlamak nispeten basit bir iş olsa da, çok sayıda pozisyonu ayrı ayrı yönetmek külfetli ve zaman alıcı olabilir. MT4/MT5 için Titik Impas Breakeven komut dosyası, bu süreci kolaylaştırarak birden fazla pozisyonla uğraşan tüccarlar için verimlilik ve kolaylık sağlar.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48091
