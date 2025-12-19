Rejoignez notre page de fans
Titik Impas Breakeven - script pour MetaTrader 5
Le script MetaTrader Titik Impas Breakeven est un outil simple conçu pour ajuster le stop-loss au point d'équilibre pour une ou plusieurs positions, sur la base de paramètres spécifiés. Ce script est compatible avec les plateformes MT4 et MT5.
Le seuil de rentabilité, ou Titik Impas, indique le niveau de prix auquel le profit d'une transaction devient nul. En définissant une position sur Titik Impas Breakeven, le stop-loss est aligné sur le prix d'ouverture de la position. Cette stratégie s'avère précieuse lorsque l'on souhaite laisser les bénéfices s'accumuler tout en veillant à ce que la transaction reste sûre et ne retombe pas en territoire négatif.
S'il est relativement simple d'ajuster manuellement le stop-loss d'une seule transaction pour qu'il corresponde à son cours d'ouverture, la gestion individuelle de plusieurs positions peut s'avérer fastidieuse et prendre beaucoup de temps. Le script Titik Impas Breakeven pour MT4/MT5 rationalise ce processus, offrant efficacité et commodité aux traders qui gèrent plusieurs positions.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48091
