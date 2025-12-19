CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Scripts

Titik Impas Breakeven - script pour MetaTrader 5

[Supprimé] | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
7
Note:
(5)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Le script MetaTrader Titik Impas Breakeven est un outil simple conçu pour ajuster le stop-loss au point d'équilibre pour une ou plusieurs positions, sur la base de paramètres spécifiés. Ce script est compatible avec les plateformes MT4 et MT5.


Le seuil de rentabilité, ou Titik Impas, indique le niveau de prix auquel le profit d'une transaction devient nul. En définissant une position sur Titik Impas Breakeven, le stop-loss est aligné sur le prix d'ouverture de la position. Cette stratégie s'avère précieuse lorsque l'on souhaite laisser les bénéfices s'accumuler tout en veillant à ce que la transaction reste sûre et ne retombe pas en territoire négatif.


S'il est relativement simple d'ajuster manuellement le stop-loss d'une seule transaction pour qu'il corresponde à son cours d'ouverture, la gestion individuelle de plusieurs positions peut s'avérer fastidieuse et prendre beaucoup de temps. Le script Titik Impas Breakeven pour MT4/MT5 rationalise ce processus, offrant efficacité et commodité aux traders qui gèrent plusieurs positions.



    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48091

    TickCompressor - avec compression d'un tick en 2-3 octets en moyenne TickCompressor - avec compression d'un tick en 2-3 octets en moyenne

    Compression des données de tic-tac pour un stockage sous une forme compacte jusqu'à 3,5 fois plus compacte que les fichiers MQ .tcs. Et pour travailler rapidement avec eux, car la lecture de 3 octets prend moins de temps que la lecture de 60 octets de la structure MqlTick.

    MARSICD MARSICD

    Indicateur de tendance basé sur deux indicateurs RSI.

    Momentum Color Fill Momentum Color Fill

    The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).