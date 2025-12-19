und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Titik Impas Breakeven MetaTrader-Skript dient als einfaches Werkzeug, um den Stop-Loss auf den Breakeven-Punkt für eine oder mehrere Positionen anzupassen, basierend auf festgelegten Parametern. Dieses Skript ist sowohl mit der MT4- als auch mit der MT5-Plattform kompatibel.
Der Breakeven Point, oder Titik Impas, bezeichnet das Preisniveau, bei dem der Gewinn eines Trades Null wird. Wenn Sie eine Position auf Titik Impas Breakeven setzen, wird der Stop-Loss auf den Eröffnungskurs der Position ausgerichtet. Diese Strategie erweist sich als wertvoll, wenn Sie Gewinne anhäufen und gleichzeitig sicherstellen möchten, dass der Handel sicher bleibt und nicht in den negativen Bereich zurückfällt.
Während die manuelle Anpassung des Stop-Loss eines einzelnen Handels an den Eröffnungskurs eine relativ einfache Aufgabe ist, kann die Verwaltung zahlreicher einzelner Positionen mühsam und zeitintensiv sein. Das Titik Impas Breakeven-Skript für MT4/MT5 rationalisiert diesen Prozess und bietet Händlern, die mit mehreren Positionen arbeiten, Effizienz und Komfort.
