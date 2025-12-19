Ставь лайки и следи за новостями
MetaTrader 5
Titik Impas Breakeven - скрипт для MetaTrader 5
Скрипт Titik Impas Breakeven MetaTrader представляет собой простой инструмент, предназначенный для настройки стоп-лосса на точку безубыточности для одной или нескольких позиций, основываясь на заданных параметрах. Этот скрипт совместим с платформами MT4 и MT5.
Точка безубыточности, или Titik Impas, обозначает уровень цены, при котором прибыль по сделке становится равной нулю. При установке позиции в безубыток Titik Impas стоп-лосс выравнивается по цене открытия позиции. Эта стратегия оказывается ценной, когда вы хотите позволить прибыли накапливаться, гарантируя при этом, что сделка останется надежной и не вернется на отрицательную территорию.
В то время как ручная настройка стоп-лосса одной сделки в соответствии с ценой открытия является относительно простой задачей, управление множеством позиций по отдельности может быть громоздким и отнимать много времени. Скрипт Titik Impas Breakeven для MT4/MT5 упрощает этот процесс, обеспечивая эффективность и удобство для трейдеров, работающих с несколькими позициями.
