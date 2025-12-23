und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Einfacher_Preis_EA - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 42
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Algorithmus des Expert Advisors ist einfach: Auf der in den Eingabeparametern angegebenen Anzahl von Bars wird nach dem Mindest- und Höchstpreis gesucht. Sobald einer der aktuellen Ask- oder Bid-Kurse diese Werte erreicht, wird die entsprechende Position sofort eröffnet. Der Expert Advisor kann nur eine Long- oder eine Short-Position eröffnen. In den Eingabeparametern des Expert Advisors gibt es nur eine einzige Einstellung - "Anzahl der Bars zur Analyse der Preisbewegung".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48035
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACDMoving Averages-14 different types
Dies ist ein Indikator zur Berechnung von 14 Arten von gleitenden Durchschnitten auf Basis des Schlusskurses.
Bietet Bollinger Bands mit der Berechnung der Bandbreite als die Differenz in Pips zwischen dem oberen und unteren Band. Aussehen und Verhalten der Bollinger Bänder können durch Anpassung von Periode, Verschiebung, Abweichung und angewandtem Preis sowie Farbe und Linienstil angepasst werden. Die Beschriftung "Range/Bandwidth Information" kann im angegebenen Unterfenster platziert werden, wodurch die Position der Beschriftung angepasst werden kann. Insgesamt hilft dieser Indikator Händlern bei der Visualisierung von Marktflexibilität und Volatilität basierend auf der Breite der Bollinger Bänder.Einfache_Ausstehende_Aufträge_Zeit
Der Expert Advisor arbeitet mit schwebenden Aufträgen Buy Stop und Sell Stop entsprechend der in seinen Eingabeparametern angegebenen Zeit.