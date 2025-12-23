CodeBaseSections
Simple_Price_EA - expert pour MetaTrader 5

MrBrooklin
L'algorithme de l'Expert Advisor est simple : les prix minimum et maximum sont recherchés sur le nombre de barres spécifié dans les paramètres d'entrée. Dès que l'un des cours acheteur ou vendeur atteint ces valeurs, la position correspondante est immédiatement ouverte. Le conseiller expert ne peut ouvrir qu'une seule position longue ou courte. Dans les paramètres d'entrée de l'Expert Advisor, il n'y a qu'un seul réglage - "Nombre de barres pour analyser le mouvement du prix".

    Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48035

