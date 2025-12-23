Kod TabanıBölümler
Uzman Danışmanlar

Simple_Price_EA - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

MrBrooklin
Uzman Danışmanın algoritması basittir: Giriş parametrelerinde belirtilen çubuk sayısında minimum ve maksimum fiyat aranır. Mevcut Alış veya Satış fiyatlarından biri bu değerlere ulaşır ulaşmaz, ilgili pozisyon hemen açılacaktır. Uzman Danışman yalnızca bir uzun veya bir kısa pozisyon açabilir. Uzman Danışmanın giriş parametrelerinde yalnızca bir ayar vardır - "Fiyat hareketini analiz etmek için çubuk sayısı".

    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48035

