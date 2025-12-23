Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Simple_Price_EA - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Uzman Danışmanın algoritması basittir: Giriş parametrelerinde belirtilen çubuk sayısında minimum ve maksimum fiyat aranır. Mevcut Alış veya Satış fiyatlarından biri bu değerlere ulaşır ulaşmaz, ilgili pozisyon hemen açılacaktır. Uzman Danışman yalnızca bir uzun veya bir kısa pozisyon açabilir. Uzman Danışmanın giriş parametrelerinde yalnızca bir ayar vardır - "Fiyat hareketini analiz etmek için çubuk sayısı".
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48035
