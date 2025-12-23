L'algoritmo dell'Expert Advisor è semplice: il prezzo minimo e massimo viene ricercato sul numero di barre specificato nei parametri di input. Non appena uno dei prezzi correnti Ask o Bid raggiunge questi valori, la posizione corrispondente viene aperta immediatamente. L'Expert Advisor può aprire solo una posizione long o una short. Nei parametri di input dell'Expert Advisor è presente una sola impostazione: "Numero di barre per analizzare il movimento del prezzo".