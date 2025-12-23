Expert Advisor 的算法很简单：根据输入参数中指定的条数搜索最低价和最高价。一旦当前卖出价或买入价中的一个价格达到这些值，就会立即打开相应的仓位。Expert Advisor 只能开立一个多仓或一个空仓。在 Expert Advisor 的输入参数中只有一个设置 - "分析价格走势的条数"。