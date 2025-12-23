전문가 조언자의 알고리즘은 간단합니다. 입력 매개변수에 지정된 바 수에서 최소 및 최대 가격을 검색합니다. 현재 매도 또는 매수 호가 중 하나가 이 값에 도달하면 해당 포지션이 즉시 개설됩니다. 전문가 조언자는 롱 또는 숏 포지션 하나만 개설할 수 있습니다. 전문가 조언자의 입력 매개변수에는 "가격 변동을 분석할 바 수"라는 설정이 하나만 있습니다.