Indicateur de largeur de bande de Bollinger. L'une de ses méthodes d'application est décrite dans le FOREX Magazine №123 de juin 2006, à la page 47.

Cette fonction exécute la logique principale de l'ouverture d'une transaction. Elle calcule le prix d'ouverture, les niveaux de take profit et de stop loss sur la base des informations relatives au symbole et des paramètres fournis par l'utilisateur. Elle prépare une demande de transaction (MqlTradeRequest) avec les informations nécessaires, telles que le symbole, le volume, le type d'ordre, l'écart, le commentaire, le numéro magique, etc. Elle appelle la fonction OrderSend pour envoyer la demande d'opération et obtenir le résultat. Fonction SetTypeFillingBySymbol : détermine le type de remplissage de l'ordre (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) en fonction de la politique de remplissage du symbole. Fonction GetMinTradeLevel : calcule le niveau minimum d'opération en fonction du niveau de gel et du niveau d'arrêt du symbole. Ajuste le niveau minimum pour s'assurer qu'il se situe dans certaines limites et renvoie le résultat.

La taille moyenne d'une bougie sur une certaine période.