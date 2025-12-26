CodeBaseKategorien
Indikatoren

MA Preisanzeige - Indikator für den MetaTrader 5

Alexey Viktorov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
40
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator wird auf Anfrage in diesem Beitrag geschrieben.


    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/47895

