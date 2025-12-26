该函数执行开仓交易的主要逻辑。 根据符号信息和用户提供的参数计算开仓价、获利水平和止损。 准备一个包含必要信息的交易请求（MqlTradeRequest），如符号、交易量、订单类型、偏差、注释、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送操作请求并获取结果。 SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的填充策略确定订单填充类型（填充或杀死、立即或取消或返回）。 GetMinTradeLevel 函数：根据冻结水平和符号停止水平计算最低操作水平。 调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。

这是一个脚本，用于打印历史上某个特定时间的所有未结交易及其 PnL。