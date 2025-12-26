Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

MA Fiyat göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Alexey Viktorov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
31
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge bu yazıda istek üzerine yazılmıştır.


    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47895

    Basit Trend Dedektörü Basit Trend Dedektörü

    RSI ve Dem'in daha hassas analogu. Aynı RSI ve Dem, ancak daha hassas.

    i-BB-Genişlik i-BB-Genişlik

    Bollinger Bant Genişliği Göstergesi. Uygulama yöntemlerinden biri FOREX Dergisi №123 Haziran 2006 sayfa 47'de açıklanmıştır.

    Open Trade Open Trade

    Bu fonksiyon, bir işlem açmanın ana mantığını gerçekleştirir. Sembol bilgilerine ve kullanıcı tarafından sağlanan parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar. Sembol, hacim, emir türü, sapma, yorum, sihirli numara vb. gibi gerekli bilgileri içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlayın. İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırın. SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu: Sembolün doldurma politikasına göre emrin doldurma türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya Geri Dön) belirler. GetMinTradeLevel fonksiyonu: Dondurma seviyesine ve sembol durma seviyesine göre minimum çalışma seviyesini hesaplar. Belirli sınırlar içinde olduğundan emin olmak için minimum seviyeyi ayarlar ve sonucu döndürür.

    AverageSizeBar AverageSizeBar

    Belirli bir süre boyunca bir mumun ortalama büyüklüğü.