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MA Price display - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор написан по просьбе в этом сообщении.
MT4Orders QuickReport
Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.iMy
В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.
Input_Struct
Структура входных параметровSimple_Pending_Orders_Time
Советник работает с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop по времени, заданному в его входных параметрах.