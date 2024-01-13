Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.

В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.