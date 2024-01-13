CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA Price display - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4617
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор написан по просьбе в этом сообщении.


    MT4Orders QuickReport MT4Orders QuickReport

    Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМL файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета.

    iMy iMy

    В графическом представлении теханализ представляет трендовую линию справа от свечей на пробой (зеленым). После пробоя предполагается движение по красной линии.

    Input_Struct Input_Struct

    Структура входных параметров

    Simple_Pending_Orders_Time Simple_Pending_Orders_Time

    Советник работает с отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop по времени, заданному в его входных параметрах.