Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - script pour MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Vues:
20
Note:
(4)
Publié:
PnLAt.mq5 (4.92 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance

Une fois l'exécution effectuée, vous obtiendrez des informations détaillées sur les transactions en cours à l'heure indiquée.


    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/47855

