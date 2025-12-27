Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - script pour MetaTrader 5
2025-12-27
Une fois l'exécution effectuée, vous obtiendrez des informations détaillées sur les transactions en cours à l'heure indiquée.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47855
