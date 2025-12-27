Простой индикатор на основе полос Боллинджера, показывающий фазы сужения и расширения с помощью красного/зеленого цветов.

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Уровни Фибоначчи" (OBJ_FIBO) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.