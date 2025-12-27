Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 13
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
İşlemi gerçekleştirdiğinizde, girilen zamanda açık olan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi göreceksiniz.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47855
Daralma ve Genişleme Aşamalarını Gösteren Renkli Bollinger Bantları
Bollinger Bantlarına dayanan, daralma ve genişleme aşamalarını kırmızı/yeşil renklerle gösteren basit bir gösterge.ClosePosition
Bu komut dosyası açık pozisyonları kapatmak için tasarlanmıştır.
FrenMA
NRTR formunda yapılmış basit trend göstergesiHareketli Ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtre
Hareketli ortalama: 3 Kutuplu Butterworth Filtresi. Gösterge Witold Wozniak'ın koduna dayanmaktadır.