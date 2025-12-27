und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - Skript für den MetaTrader 5
Nach der Ausführung sehen Sie detaillierte Informationen über die Geschäfte, die zum eingegebenen Zeitpunkt offen waren.
Ein einfacher Indikator auf der Grundlage der Bollinger-Bänder, der die Phasen der Verengung und Erweiterung mit rot/grüner Farbe anzeigt.Open Trade
Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Berechnet den Eröffnungskurs, die Take-Profit-Levels und den Stop-Loss auf der Grundlage von Symbolinformationen und vom Benutzer bereitgestellten Parametern. Bereitet eine Handelsanforderung (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen vor, wie z.B. Symbol, Volumen, Ordertyp, Abweichung, Kommentar, magische Zahl usw. Ruft die Funktion OrderSend auf, um die Operationsanforderung zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: Bestimmt die Art der Auftragsausführung (Fill oder Kill, Immediate oder Cancel oder Return) auf der Grundlage der Ausführungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Betriebsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das minimale Niveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.
Synchronisiert alle Chart-Symbole mit dem Symbol des Charts, an den der EA angehängt istwd.Multi_ClockPrice lite!
wd.Multi_ClockPrice lite!' ist die Lite-Version von 'wd.Multi_ClockPrice', die eine visuelle Darstellung von Serverzeit und Geldkursen im Chart bietet. Sie synchronisiert sich sekündlich mit der PC-Uhr, was eine nahtlose Aktualisierung ermöglicht, selbst wenn der MT5 offline ist. Die Geldkurse werden in Echtzeit angezeigt, was den Bedarf an Kursinformationen effizient erfüllt. Platzieren Sie Informationsetiketten im angegebenen Unterfenster und passen Sie die Positionen nach Bedarf an.