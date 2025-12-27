Ein einfacher Indikator auf der Grundlage der Bollinger-Bänder, der die Phasen der Verengung und Erweiterung mit rot/grüner Farbe anzeigt.

Diese Funktion führt die Hauptlogik der Eröffnung eines Handels aus. Berechnet den Eröffnungskurs, die Take-Profit-Levels und den Stop-Loss auf der Grundlage von Symbolinformationen und vom Benutzer bereitgestellten Parametern. Bereitet eine Handelsanforderung (MqlTradeRequest) mit den erforderlichen Informationen vor, wie z.B. Symbol, Volumen, Ordertyp, Abweichung, Kommentar, magische Zahl usw. Ruft die Funktion OrderSend auf, um die Operationsanforderung zu senden und das Ergebnis zu erhalten. SetTypeFillingBySymbol-Funktion: Bestimmt die Art der Auftragsausführung (Fill oder Kill, Immediate oder Cancel oder Return) auf der Grundlage der Ausführungspolitik des Symbols. GetMinTradeLevel-Funktion: Berechnet das minimale Betriebsniveau auf der Grundlage des Freeze-Levels und des Stop-Levels des Symbols. Passt das minimale Niveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb bestimmter Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück.