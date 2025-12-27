请观看如何免费下载自动交易
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - MetaTrader 5脚本
Open Trade
该函数执行开仓交易的主要逻辑。 根据符号信息和用户提供的参数计算开仓价、获利水平和止损。 准备一个包含必要信息的交易请求（MqlTradeRequest），如符号、交易量、订单类型、偏差、注释、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送操作请求并获取结果。 SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的填充策略确定订单填充类型（填充或杀死、立即或取消或返回）。 GetMinTradeLevel 函数：根据冻结水平和符号停止水平计算最低操作水平。 调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。MA 价格显示
该指标是应论坛要求编写的。
SymbolSyncEA
将所有图表符号同步到 EA 所连接图表的符号上wd.Multi_ClockPrice lite!
wd.Multi_ClockPrice lite!"是 "wd.Multi_ClockPrice "的精简版，可在图表上直观显示服务器时间和买入价。 它每秒与电脑时钟同步，即使在 MT5 离线时也能无缝更新。 显示实时买入价，有效满足对价格信息的需求。 在指定的子窗口中放置信息标签，并根据需要调整位置。