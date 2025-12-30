代码库部分
指标

Volume Profile - MetaTrader 5脚本

什么是成交量曲线？

交易量曲线工具又称水平交易量，使用水平柱状图显示特定时间范围内每个价格的交易量。较长的柱状图表示该价格的交易量较大，而较短的柱状图则表示交易活动较少。该指标的计算方法简单，可实现高速、轻量级执行。

如何使用

要显示特定时间间隔内的交易量概况，可将执行指标后出现的两条垂直线分别放在该时间间隔的开始和结束处。调整这些线将根据所选时间间隔改变成交量曲线。


输入设置

  • 计算时间框架：该指标的计算假设是，交易量在整个蜡烛长度内（从低点到高点）均匀分布，这可能会导致结果不够准确，尤其是在使用较小的时间范围时（见图 1）。通过更改输入部分的这一选项，可以基于较低的时间范围（如 1 分钟）进行计算，从而获得与使用刻度线数据计算几乎相当的精确结果（见图 2）。
  • VP 条数：柱状图条数，较小的数字表示发生最多交易的价格范围，较大的数字表示发生最多交易的确切价格。更改此输入值时，控制点 (POC) 的位置可能会移动，但这不是因为计算错误或代码错误，而是因为您在寻找不同的东西。
  • 应用体积：默认应用成交量为实际成交量。但是，如果在输入中选择 "tick_volume"，或者服务器上没有实际成交量数据，指标将使用刻度线成交量数据。

  • 最大 VP 柱长度与图表宽度比：您可以调整 VP 柱的长度与图表宽度的比率。


图 1（当前时间框架）

图 1：基于当前时间框架的计算


图 2（1 分钟时限）

图 2：基于 1 分钟时间框架的计算

注意事项

使用较低的时间框架进行计算时，指标需要该时间框架的价格数据，而这些数据可能尚未下载。下载可能需要一些时间，因此请耐心拖放垂直线，直到下载完成！

我希望它能帮助你成功交易，并通过评论代码中的错误让我感到高兴！

