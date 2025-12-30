Qu'est-ce que le profil de volume ?



L'outil de profil de volume, également connu sous le nom de volume horizontal, illustre le volume de transaction à chaque prix dans une fourchette de temps spécifique à l'aide d'un histogramme horizontal. Les barres plus longues indiquent un volume de transaction plus élevé à ce prix, tandis que les barres plus courtes représentent une activité de transaction plus faible. Les calculs de cet indicateur sont exécutés de manière simple, ce qui permet une exécution rapide et légère.

Comment utiliser



Pour afficher le profil du volume dans un intervalle de temps spécifique, placez deux lignes verticales qui apparaissent après l'exécution de l'indicateur au début et à la fin de cet intervalle. L'ajustement de ces lignes modifiera le profil de volume en fonction de l'intervalle sélectionné.







exemple de capture d'écran

Paramètres d'entrée



Période de calcul : L'hypothèse qui sous-tend les calculs de cet indicateur est que le volume est distribué uniformément sur toute la longueur de la bougie (du plus bas au plus haut), ce qui peut conduire à des résultats moins précis, en particulier lors de l'utilisation de petits intervalles de temps (voir Figure 1). En modifiant cette option dans la section d'entrée, les calculs peuvent être basés sur des intervalles de temps inférieurs (par exemple, 1 minute), ce qui permet d'obtenir des résultats précis presque comparables à ceux obtenus en utilisant des données en ticks pour les calculs (voir figure 2).

Nombre de barres VP : le nombre de barres d'histogramme, où les petits nombres indiquent la fourchette de prix où la plupart des transactions ont eu lieu, et les grands nombres indiquent les prix exacts où la plupart des transactions ont eu lieu. Lorsque vous modifiez cette entrée, la position du point de contrôle (POC) peut changer, mais cela n'est pas dû à une erreur de calcul ou à une erreur dans le code, c'est parce que vous recherchez quelque chose de différent.

: le nombre de barres d'histogramme, où les petits nombres indiquent la où la plupart des transactions ont eu lieu, et les grands nombres indiquent les où la plupart des transactions ont eu lieu. Lorsque vous modifiez cette entrée, la position du point de contrôle (POC) peut changer, mais cela n'est pas dû à une erreur de calcul ou à une erreur dans le code, c'est parce que vous recherchez quelque chose de différent. Volume appliqué: Le volume appliqué par défaut est le volume réel. Cependant, en sélectionnant 'tick_volume' dans l'entrée, ou en l'absence de données de volume réel sur le serveur, l'indicateur utilisera les données de volume de tic-tac.

Maximum VP Bar Length to Chart Width Ratio (Rapport entre la longueur de la barre VP et la largeur du graphique): Vous pouvez ajuster la longueur des barres VP par rapport à la largeur de votre graphique.





figure 1 : calcul basé sur la période actuelle





figure 2 : calcul basé sur une période de 1 minute

Attention



Lors de l'utilisation de périodes inférieures pour le calcul, l'indicateur a besoin des données de prix de cette période, qui n'ont peut-être pas encore été téléchargées. Le téléchargement peut prendre un certain temps, alors soyez patient et faites glisser les lignes verticales jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé !

J'espère que cet indicateur vous aidera à réaliser des transactions fructueuses et que vous me ferez plaisir en commentant les fautes et les erreurs dans le code !