Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Volume Profile - MetaTrader 5 için gösterge

Mohammad Baset | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
10
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Hacim Profili Nedir?

Yatay hacim olarak da bilinen hacim profili aracı, yatay bir histogram grafiği kullanarak belirli bir zaman aralığındaki her bir fiyattaki işlem hacmini gösterir. Daha uzun çubuklar o fiyatta daha yüksek işlem hacmini gösterirken, daha kısa çubuklar daha düşük işlem aktivitesini temsil eder. Bu göstergedeki hesaplamalar basit bir şekilde yürütülür ve yüksek hızlı, hafif yürütmeye izin verir.

Nasıl Kullanılır

Ses seviyesi profilini belirli bir zaman aralığında görüntülemek için, göstergeyi çalıştırdıktan sonra görünen iki dikey çizgiyi bu aralığın başına ve sonuna yerleştirin. Bu çizgilerin ayarlanması, seçilen aralığa göre hacim profilini değiştirecektir.


örnek ekran görüntüsü

örnek ekran görüntüsü

Giriş Ayarları

  • Hesaplama Zaman Dilimi: Bu göstergenin hesaplamalarının arkasındaki varsayım, hacmin mum uzunluğu boyunca (düşükten yükseğe) eşit olarak dağıldığıdır, bu da özellikle küçük zaman aralıkları kullanıldığında daha az doğru sonuçlara yol açabilir (bkz. Şekil 1). Giriş bölümündeki bu seçeneği değiştirerek, hesaplamalar daha düşük zaman dilimlerine (örneğin, 1 dakika) dayandırılabilir ve hesaplama için tik verilerinin kullanılmasıyla neredeyse karşılaştırılabilir doğru sonuçlar elde edilebilir (bkz. Şekil 2).
  • VP Çubuklarının Sayısı: Küçük sayıların çoğu işlemin gerçekleştiği fiyat aralığını gösterdiği ve daha büyük sayıların çoğu işlemin gerçekleştiği kesin fiyatları gösterdiği histogram çubuklarının sayısı. Bu girdiyi değiştirirken, Kontrol Noktasının (POC) konumu değişebilir, ancak bunun nedeni hesaplamalardaki bir hata veya koddaki hatalar değildir, farklı bir şey aradığınız içindir.
  • Uygulanan Hacim: Varsayılan uygulanan hacim gerçek hacimdir. Ancak, girişte 'tick_volume' seçildiğinde veya sunucuda gerçek hacim verilerinin olmaması durumunda, gösterge tik hacmi verilerini kullanacaktır.

  • Maksimum VP Çubuk Uzunluğu - Grafik Genişliği Oranı: VP çubuklarının uzunluğunu grafiğinizin genişliğine göre ayarlayabilirsiniz.


Şekil 1 (mevcut zaman dilimi)

şeki̇l 1: mevcut zaman çerçevesi̇ne göre hesaplama


Şekil 2 (1 dakikalık zaman dilimi)

Şekil 2: 1 dakikalık zaman dilimine göre hesaplama

Dikkat

Hesaplama için daha düşük zaman dilimleri kullanıldığında, gösterge o zaman diliminin fiyat verilerini gerektirir ve bu veriler zaten indirilmemiş olabilir. İndirilmesi biraz zaman alabilir, bu nedenle lütfen sabırlı olun ve indirme işlemi tamamlanana kadar dikey çizgileri sürükleyip bırakın!

Umarım başarılı işlemler yapmanıza yardımcı olur ve koddaki hataları ve hataları yorumlayarak beni mutlu eder!

    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47784

    Cosine distance and cosine similarity Cosine distance and cosine similarity

    Kosinüs uzaklığını ve 2 vektör arasındaki benzerliği hesaplayın. Kosinüs uzaklığı 1-kosinüs_benzerliğidir ve kosinüs benzerliği iki vektörün büyüklükleri ile çarpımlarının nokta çarpımıdır.

    Grafik üzerinde 2 enstrüman Grafik üzerinde 2 enstrüman

    Gösterge, referans noktasını kullanarak ikinci grafiği ana grafiğin üzerine yerleştirir.

    ExtObjects ExtObjects

    Dedicated functions to read and write object properties.

    Momentum Color Fill Momentum Color Fill

    The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.