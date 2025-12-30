Hacim Profili Nedir?



Yatay hacim olarak da bilinen hacim profili aracı, yatay bir histogram grafiği kullanarak belirli bir zaman aralığındaki her bir fiyattaki işlem hacmini gösterir. Daha uzun çubuklar o fiyatta daha yüksek işlem hacmini gösterirken, daha kısa çubuklar daha düşük işlem aktivitesini temsil eder. Bu göstergedeki hesaplamalar basit bir şekilde yürütülür ve yüksek hızlı, hafif yürütmeye izin verir.

Nasıl Kullanılır



Ses seviyesi profilini belirli bir zaman aralığında görüntülemek için, göstergeyi çalıştırdıktan sonra görünen iki dikey çizgiyi bu aralığın başına ve sonuna yerleştirin. Bu çizgilerin ayarlanması, seçilen aralığa göre hacim profilini değiştirecektir.







örnek ekran görüntüsü

Giriş Ayarları



Hesaplama Zaman Dilimi : Bu göstergenin hesaplamalarının arkasındaki varsayım, hacmin mum uzunluğu boyunca (düşükten yükseğe) eşit olarak dağıldığıdır, bu da özellikle küçük zaman aralıkları kullanıldığında daha az doğru sonuçlara yol açabilir (bkz. Şekil 1). Giriş bölümündeki bu seçeneği değiştirerek, hesaplamalar daha düşük zaman dilimlerine (örneğin, 1 dakika) dayandırılabilir ve hesaplama için tik verilerinin kullanılmasıyla neredeyse karşılaştırılabilir doğru sonuçlar elde edilebilir (bkz. Şekil 2).

Maksimum VP Çubuk Uzunluğu - Grafik Genişliği Oranı: VP çubuklarının uzunluğunu grafiğinizin genişliğine göre ayarlayabilirsiniz.





şeki̇l 1: mevcut zaman çerçevesi̇ne göre hesaplama





Şekil 2: 1 dakikalık zaman dilimine göre hesaplama

Dikkat



Hesaplama için daha düşük zaman dilimleri kullanıldığında, gösterge o zaman diliminin fiyat verilerini gerektirir ve bu veriler zaten indirilmemiş olabilir. İndirilmesi biraz zaman alabilir, bu nedenle lütfen sabırlı olun ve indirme işlemi tamamlanana kadar dikey çizgileri sürükleyip bırakın!

Umarım başarılı işlemler yapmanıza yardımcı olur ve koddaki hataları ve hataları yorumlayarak beni mutlu eder!