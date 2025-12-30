거래량 프로필이란 무엇인가요?



가로 거래량이라고도 하는 거래량 프로필 도구는 가로 막대 그래프 차트를 사용해 특정 시간 범위 내 각 가격의 거래량을 표시합니다. 막대가 길수록 해당 가격에서 거래량이 많음을 나타내고, 막대가 짧을수록 거래 활동이 적음을 나타냅니다. 이 인디케이터의 계산은 간단한 방식으로 실행되므로 빠르고 가볍게 실행할 수 있습니다.

사용 방법



특정 시간 간격 내에서 거래량 프로필을 표시하려면 표시기를 실행한 후 표시되는 두 개의 수직선을 해당 간격의 시작과 끝에 배치합니다. 이 선을 조정하면 선택한 간격에 따라 볼륨 프로파일이 변경됩니다.







샘플 스크린샷

입력 설정



계산 기간 : 이 인디케이터 계산의 가정은 거래량이 캔들 길이 전체에 걸쳐 고르게 분포된다는 것인데, 특히 짧은 시간 범위를 사용할 경우 결과가 정확하지 않을 수 있습니다(그림 1 참조). 입력 섹션에서 이 옵션을 변경하면 더 짧은 시간대(예: 1분)를 기준으로 계산할 수 있으므로 계산에 틱 데이터를 사용하는 것과 거의 비슷한 정확한 결과를 얻을 수 있습니다(그림 2 참조).

막대 수: 히스토그램 막대의 수로, 숫자가 작을수록 대부분의 거래가 발생한 나타내고, 숫자가 클수록 대부분의 거래가 발생한 나타냅니다. 이 입력을 변경하면 제어점(POC)의 위치가 바뀔 수 있지만 이는 계산 실수나 코드 오류 때문이 아니라 다른 것을 찾고 있기 때문입니다. 적용된 볼륨: 기본 적용 볼륨은 실제 볼륨입니다. 그러나 입력에서 'tick_volume'을 선택하거나 서버에 실제 볼륨 데이터가 없는 경우 인디케이터는 틱 볼륨 데이터를 사용합니다.

최대 VP 바 길이 대 차트 너비 비율: 차트 너비에 비례하여 VP 바의 길이를 조정할 수 있습니다.





그림 1: 현재 차트주기를 기준으로 한 계산





그림 2: 1분 주기 기준 계산

주의



계산을 위해 더 낮은 주기를 사용할 경우 인디케이터에 해당 주기의 가격 데이터가 필요하며 아직 다운로드되지 않았을 수 있습니다. 다운로드하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있으니 다운로드가 완료될 때까지 조금만 기다려주세요!

성공적인 거래에 도움이 되길 바라며 코드의 실수와 오류를 댓글로 남겨 주시면 감사하겠습니다!