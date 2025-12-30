Unisciti alla nostra fan page
Volume Profile - indicatore per MetaTrader 5
Che cos'è il profilo del volume?
Lo strumento del profilo del volume, noto anche come volume orizzontale, illustra il volume delle transazioni a ciascun prezzo all'interno di uno specifico intervallo di tempo utilizzando un grafico a istogramma orizzontale. Le barre più lunghe indicano un volume di transazioni più elevato a quel prezzo, mentre quelle più corte rappresentano un'attività di transazione inferiore. I calcoli di questo indicatore sono eseguiti in modo semplice, consentendo un'esecuzione veloce e leggera.
Come utilizzare
Per visualizzare il profilo del volume all'interno di uno specifico intervallo di tempo, posizionare le due linee verticali che appaiono dopo l'esecuzione dell'indicatore all'inizio e alla fine di tale intervallo. Regolando queste linee, il profilo del volume cambierà in base all'intervallo selezionato.
schermata di esempio
Impostazioni di input
- Timeframe di calcolo: L'ipotesi alla base dei calcoli di questo indicatore è che il volume sia distribuito uniformemente lungo tutta la lunghezza della candela (dal minimo al massimo), il che può portare a risultati meno accurati, soprattutto quando si utilizzano intervalli di tempo ridotti (si veda la Figura 1). Modificando questa opzione nella sezione di input, i calcoli possono essere basati su timeframe inferiori (ad esempio, 1 minuto), ottenendo risultati accurati quasi paragonabili all'utilizzo di dati tick per il calcolo (si veda la Figura 2).
- Numero di barre VP: il numero di barre dell'istogramma, dove i numeri più piccoli mostrano l'intervallo di prezzo in cui si è verificata la maggior parte delle transazioni, mentre i numeri più grandi mostrano i prezzi esatti in cui si è verificata la maggior parte delle transazioni. Quando si modifica questo input, la posizione del Punto di controllo (POC) potrebbe spostarsi, ma ciò non è dovuto a un errore nei calcoli o a errori nel codice, bensì al fatto che si sta cercando qualcosa di diverso.
- Volume applicato: Il volume applicato di default è il volume reale. Tuttavia, selezionando 'tick_volume' nell'input o in assenza di dati sul volume reale sul server, l'indicatore utilizzerà i dati sul volume in tick.
- Rapporto massimo tra lunghezza della barra VP e larghezza del grafico: È possibile regolare la lunghezza delle barre VP rispetto alla larghezza del grafico.
figura 1: calcolo basato sul timeframe corrente
figura 2: calcolo basato sul timeframe di 1 minuto
Attenzione
Quando si utilizzano timeframe inferiori per il calcolo, l'indicatore richiede i dati di prezzo di quel timeframe, che potrebbero non essere già stati scaricati. Il download potrebbe richiedere un po' di tempo, quindi si prega di essere pazienti e di trascinare le linee verticali fino al completamento del download!
Spero che vi aiuti a fare operazioni di successo e che mi renda felice commentando gli errori nel codice!
