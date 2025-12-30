Что такое профиль объема?



Инструмент "Профиль объема", также известный как горизонтальный объем, иллюстрирует объем сделок по каждой цене в определенном временном диапазоне с помощью горизонтальной гистограммы. Более длинные столбики указывают на более высокий объем сделок по данной цене, в то время как более короткие столбики отражают более низкую активность сделок. Расчеты в этом индикаторе выполняются простым способом, что позволяет осуществлять их с высокой скоростью и легкостью.

Как использовать



Чтобы отобразить профиль объема в определенном временном интервале, поместите две вертикальные линии, которые появляются после выполнения индикатора, в начало и конец этого интервала. Настраивая эти линии, вы измените профиль объема в зависимости от выбранного интервала.







пример скриншота

Входные настройки



Расчетный таймфрейм : В основе расчетов этого индикатора лежит предположение, что объем распределяется равномерно по всей длине свечи (от минимума до максимума), что может привести к менее точным результатам, особенно при использовании небольших временных диапазонов (см. Рисунок 1). Изменив этот параметр в разделе ввода, можно основывать расчеты на более низких таймфреймах (например, 1 минута), что приведет к точным результатам, почти сравнимым с использованием тиковых данных для расчета (см. Рисунок 2).

: количество баров гистограммы, где меньшие числа показывают , в котором было совершено большинство сделок, а большие числа показывают , в которых было совершено большинство сделок. При изменении этого параметра положение контрольной точки (POC) может сместиться, но это не из-за ошибки в расчетах или ошибок в коде, а потому что вы ищете что-то другое. Применяемый объем: По умолчанию используется реальный объем. Однако при выборе 'tick_volume' во входных данных, или при отсутствии данных о реальном объеме на сервере, индикатор будет использовать данные о тиковом объеме.

Максимальное соотношение длины VP Bar к ширине графика: Вы можете настроить длину баров VP относительно ширины вашего графика.





рисунок 1: расчет на основе текущего таймфрейма





рисунок 2: расчет на основе 1-минутного таймфрейма

Внимание



При использовании более низких таймфреймов для расчета индикатору требуются ценовые данные этого таймфрейма, которые могут быть еще не загружены. Загрузка может занять некоторое время, поэтому наберитесь терпения и перетаскивайте вертикальные линии, пока загрузка не завершится!

Надеюсь, он поможет вам в совершении успешных сделок, а меня порадует комментариями об ошибках и огрехах в коде!