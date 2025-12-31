请观看如何免费下载自动交易
收集所有指标脚本
此脚本收集所有 MQL5 内置指标缓冲区，并将其存储在 CSV 文件中，以供分析之用。
布林线 (BB)：
- BB_BASE_LINE: 布林线的基准线（中心线）。
- BB_UPPER_BAND: 布林通道的上行通道。
- BB_LOWER_BAND: 布林线的下限。
其他指标：
- ADX-MAIN_LINE: 平均方向移动指数 (ADX) 的主线。
- ADX-PLUSDI_LINE: 代表 ADX 正方向移动的线。
- ADX-MINUSDI_LINE: 代表 ADX 负方向运动的线。
一般指标：
- DEMA： 双指数移动平均线。
- FRAMA： 分形自适应移动平均线。
- MA： 移动平均线。
- SAR： 抛物线 SAR。
- StdDev： 标准差。
- TEMA： 三倍指数移动平均线。
- ViDyA： 可变指数动态平均线 可变指数动态平均线
震荡指标
- ATR： 平均真实范围。
- BearsPower： 熊市力量。
- BullsPower： 公牛力量。
- Chainkin：链金 振荡器。
- CCI： 商品通道指数。
- Demarker： 标记： DeMarker：去标记。
- Force： 力量指数： 力度指数。
- MACD-MAIN_LINE: 移动平均收敛背离 (MACD) 的主线。
- MACD-SIGNAL_LINE: MACD 的信号线。
- 动量： 动量。
- OsMA： 移动平均振荡器（源自 MACD）。
- RSI： 相对强弱指数： 相对强弱指数。
- RVI-MAIN_LINE: 相对强弱指数（RVI）的主线。
- RVI-SIGNAL_LINE: 相对强弱指数的信号线。
- Stochastic-MAIN_LINE: 随机摆动指标的主线。
- Stochastic-SIGNAL_LINE: 随机振荡器的信号线。
- WPR： 威廉姆斯百分比范围。
成交量：
- AD： Accumulator Distributor（累积分配器）。
- MFI： 资金流动指数。
- OBV： 余额交易量。
- Tick-Volumes： 点击量。
Bill Williams：比尔-威廉姆斯：
- AC： 加速振荡器。
- Alligator-GATORJAW_LINE： 鳄鱼指标的下颚线。
- Alligator-GATORTEETH_LINE： 鳄鱼指标的牙齿线。
- Alligator-GATORLIPS_LINE: 鳄鱼的嘴唇线。
- AO: 振荡指标。
- Fractals-UPPER_LINE: 分形 的上线。
- Fractals-LOWER_LINE: 分形 的下线。
- Gator-UPPER_HISTOGRAM： Gator 振荡器的上直方图。
- Gator-LOWER_HISTOGRAM： Gator 振荡器的下直方图。
- BWMFI： 比尔-威廉姆斯市场促进指数。
数值：
数据集中的数值代表每个相应指标的计算值。根据指标的不同，这些数值可能包括价格、百分比或其他量化指标。
使用方法：
该数据集适用于各种金融分析和机器学习任务。通过它，您可以探索不同指标在各种金融工具和时间范围内的行为。您可以利用这些功能开发模型，用于预测市场趋势、识别交易信号或深入了解市场动态。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/47755
