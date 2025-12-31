收集所有指标脚本



此脚本收集所有 MQL5 内置指标缓冲区，并将其存储在 CSV 文件中，以供分析之用。





布林线 (BB)：

BB_BASE_LINE: 布林线的基准线（中心线）。

布林线的基准线（中心线）。 BB_UPPER_BAND: 布林通道的上行通道。

布林通道的上行通道。 BB_LOWER_BAND: 布林线的下限。

其他指标：

ADX-MAIN_LINE: 平均方向移动指数 (ADX) 的主线。

平均方向移动指数 (ADX) 的主线。 ADX-PLUSDI_LINE: 代表 ADX 正方向移动的线。

代表 ADX 正方向移动的线。 ADX-MINUSDI_LINE: 代表 ADX 负方向运动的线。

一般指标：

DEMA： 双指数移动平均线。

双指数移动平均线。 FRAMA： 分形自适应移动平均线。

分形自适应移动平均线。 MA： 移动平均线。

移动平均线。 SAR： 抛物线 SAR。

抛物线 SAR。 StdDev： 标准差。

标准差。 TEMA： 三倍指数移动平均线。

三倍指数移动平均线。 ViDyA： 可变指数动态平均线 可变指数动态平均线

震荡指标

ATR： 平均真实范围。

平均真实范围。 BearsPower： 熊市力量。

熊市力量。 BullsPower： 公牛力量。

公牛力量。 Chainkin：链金 振荡器。

振荡器。 CCI： 商品通道指数。

商品通道指数。 Demarker： 标记： DeMarker：去标记。

DeMarker：去标记。 Force： 力量指数： 力度指数。

力度指数。 MACD-MAIN_LINE: 移动平均收敛背离 (MACD) 的主线。

移动平均收敛背离 (MACD) 的主线。 MACD-SIGNAL_LINE: MACD 的信号线。

MACD 的信号线。 动量： 动量。

动量。 OsMA： 移动平均振荡器（源自 MACD）。

移动平均振荡器（源自 MACD）。 RSI： 相对强弱指数： 相对强弱指数。

相对强弱指数。 RVI-MAIN_LINE: 相对强弱指数（RVI）的主线。

相对强弱指数（RVI）的主线。 RVI-SIGNAL_LINE: 相对强弱指数的信号线。

相对强弱指数的信号线。 Stochastic-MAIN_LINE: 随机摆动指标的主线。

随机摆动指标的主线。 Stochastic-SIGNAL_LINE: 随机振荡器的信号线。

随机振荡器的信号线。 WPR： 威廉姆斯百分比范围。

成交量：

AD： Accumulator Distributor（累积分配器）。

Accumulator Distributor（累积分配器）。 MFI： 资金流动指数。

资金流动指数。 OBV： 余额交易量。

余额交易量。 Tick-Volumes： 点击量。

Bill Williams：比尔-威廉姆斯：

AC： 加速振荡器。

加速振荡器。 Alligator-GATORJAW_LINE： 鳄鱼指标的下颚线。

鳄鱼指标的下颚线。 Alligator -GATORTEETH_LINE： 鳄鱼指标的牙齿线。

鳄鱼指标的牙齿线。 Alligator-GATORLIPS_LINE: 鳄鱼的嘴唇线。

鳄鱼的嘴唇线。 AO: 振荡指标。

振荡指标。 Fractals-UPPER_LINE: 分形 的上线。

的上线。 Fractals-LOWER_LINE: 分形 的下线。

的下线。 Gator-UPPER_HISTOGRAM： Gator 振荡器的上直方图。

Gator 振荡器的上直方图。 Gator-LOWER_HISTOGRAM： Gator 振荡器的下直方图。

Gator 振荡器的下直方图。 BWMFI： 比尔-威廉姆斯市场促进指数。

数值：

数据集中的数值代表每个相应指标的计算值。根据指标的不同，这些数值可能包括价格、百分比或其他量化指标。

使用方法：

该数据集适用于各种金融分析和机器学习任务。通过它，您可以探索不同指标在各种金融工具和时间范围内的行为。您可以利用这些功能开发模型，用于预测市场趋势、识别交易信号或深入了解市场动态。