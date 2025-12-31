Tüm Göstergeleri Topla Komut Dosyası



Bu Komut Dosyası, tüm MQL5 yerleşik gösterge arabelleklerini toplar ve analiz amacıyla bunları bir CSV dosyasında depolar.





Bollinger Bantları (BB):

BB_BASE_LINE: Bollinger Bantlarının temel (merkezi) çizgisi.

Diğer Göstergeler:

ADX-MAIN_LINE: Ortalama Yönlü Hareket Endeksinin (ADX) ana hattı.

Genel Göstergeler:

DEMA: Çift Üstel Hareketli Ortalama.

Üç Katlı Üstel Hareketli Ortalama. ViDyA: Dinamik Ortalama: Değişken Endeks Dinamik Ortalama.

Osilatörler:

ATR: Ortalama Gerçek Aralık.

MACD-MAIN_LINE: Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksamasının (MACD) ana hattı.

Momentum: Momentum.

RVI-MAIN_LINE: Göreceli Güç Endeksi'nin (RVI) ana hattı.

Stochastic-MAIN_LINE: Stokastik Osilatörün ana hattı.

Osilatörün sinyal hattı. WPR: WILLIAMS'IN YÜZDE ARALIĞI: Williams'ın Yüzde Aralığı.

Hacimler:

AD: Akümülatör Dağıtıcısı.

OBV: Dengede Hacim.

Bill Williams:

AC: Hızlandırıcı Osilatör.

AO: Müthiş Osilatör.

Gator-UPPER_HISTOGRAM: Gator Osilatörünün üst histogramı.

Gator Osilatörünün alt histogramı. BWMFI: Bill Williams Piyasa Kolaylaştırma Endeksi.

Sayısal Değerler:

Veri setindeki sayısal değerler, ilgili her bir gösterge için hesaplanan değerleri temsil eder. Bu değerler, göstergeye bağlı olarak fiyatları, yüzdeleri veya diğer nicel ölçümleri içerebilir.

Kullanım Şekli:

Veri kümesi çeşitli finansal analizler ve makine öğrenimi görevleri için uygundur. Çeşitli finansal araçlar ve zaman dilimlerinde farklı göstergelerin davranışını keşfetmenizi sağlar. Bu özellikleri piyasa trendlerini tahmin etmek, alım satım sinyallerini belirlemek veya piyasa dinamikleri hakkında içgörü kazanmak için modeller geliştirmek üzere kullanabilirsiniz.