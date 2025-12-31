Fan sayfamıza katılın
COLLECT ALL INDICATORS DATA - MetaTrader 5 için komut dosyası
Tüm Göstergeleri Topla Komut Dosyası
Bu Komut Dosyası, tüm MQL5 yerleşik gösterge arabelleklerini toplar ve analiz amacıyla bunları bir CSV dosyasında depolar.
Bollinger Bantları (BB):
- BB_BASE_LINE: Bollinger Bantlarının temel (merkezi) çizgisi.
- BB_UPPER_BAND: Bollinger Bantlarının üst bandı.
- BB_LOWER_BAND: Bollinger Bantlarının alt bandı.
Diğer Göstergeler:
- ADX-MAIN_LINE: Ortalama Yönlü Hareket Endeksinin (ADX) ana hattı.
- ADX-PLUSDI_LINE: ADX'teki Pozitif Yönlü Hareketi temsil eden çizgi.
- ADX-MINUSDI_LINE: ADX'teki Negatif Yönlü Hareketi temsil eden çizgi.
Genel Göstergeler:
- DEMA: Çift Üstel Hareketli Ortalama.
- FRAMA: Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama.
- MA: Hareketli Ortalama.
- SAR: Parabolik SAR.
- StdDev: Standart Sapma.
- TEMA: Üç Katlı Üstel Hareketli Ortalama.
- ViDyA: Dinamik Ortalama: Değişken Endeks Dinamik Ortalama.
Osilatörler:
- ATR: Ortalama Gerçek Aralık.
- BearsPower: Ayıların Gücü.
- BullsPower: Boğaların Gücü.
- Chainkin: Chainkin Osilatörü.
- CCI: Emtia Kanal Endeksi.
- Demarker: İşaretleyici: DeMarker: İşaretleyici.
- Kuvvet: Force: Kuvvet Endeksi.
- MACD-MAIN_LINE: Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksamasının (MACD) ana hattı.
- MACD-SIGNAL_LINE: MACD'nin sinyal hattı.
- Momentum: Momentum: Momentum.
- OsMA: Hareketli Ortalama Osilatörü (MACD'den türetilmiştir).
- RSI: GÖRECELI GÜÇ ENDEKSI: Göreceli Güç Endeksi.
- RVI-MAIN_LINE: Göreceli Güç Endeksi'nin (RVI) ana hattı.
- RVI-SIGNAL_LINE: RVI'nın sinyal hattı.
- Stochastic-MAIN_LINE: Stokastik Osilatörün ana hattı.
- Stochastic-SIGNAL_LINE: Stokastik Osilatörün sinyal hattı.
- WPR: WILLIAMS'IN YÜZDE ARALIĞI: Williams'ın Yüzde Aralığı.
Hacimler:
- AD: Akümülatör Dağıtıcısı.
- MFI: PARA AKIŞ ENDEKSI: Para Akışı Endeksi.
- OBV: Dengede Hacim.
- Tik Hacimleri: Tik Hacimleri.
Bill Williams:
- AC: Hızlandırıcı Osilatör.
- Alligator-GATORJAW_LINE: Timsah göstergesinin Çene çizgisi.
- Alligator-GATORTEETH_LINE: Timsah'ın Diş çizgisi.
- Alligator-GATORLIPS_LINE: Timsah'ın Dudak çizgisi.
- AO: Müthiş Osilatör.
- Fractals-UPPER_LINE: Fraktalların üst çizgisi.
- Fractals-LOWER_LINE: Fraktalların alt çizgisi.
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: Gator Osilatörünün üst histogramı.
- Gator-LOWER_HISTOGRAM: Gator Osilatörünün alt histogramı.
- BWMFI: Bill Williams Piyasa Kolaylaştırma Endeksi.
Sayısal Değerler:
Veri setindeki sayısal değerler, ilgili her bir gösterge için hesaplanan değerleri temsil eder. Bu değerler, göstergeye bağlı olarak fiyatları, yüzdeleri veya diğer nicel ölçümleri içerebilir.
Kullanım Şekli:
Veri kümesi çeşitli finansal analizler ve makine öğrenimi görevleri için uygundur. Çeşitli finansal araçlar ve zaman dilimlerinde farklı göstergelerin davranışını keşfetmenizi sağlar. Bu özellikleri piyasa trendlerini tahmin etmek, alım satım sinyallerini belirlemek veya piyasa dinamikleri hakkında içgörü kazanmak için modeller geliştirmek üzere kullanabilirsiniz.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47755
