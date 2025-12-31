Unisciti alla nostra fan page
COLLECT ALL INDICATORS DATA - script per MetaTrader 5
Script Raccogli tutti gli indicatori
Questo script raccoglie tutti i buffer degli indicatori integrati in MQL5 e li memorizza in un file CSV a scopo di analisi.
Bande di Bollinger (BB):
- BB_BASE_LINE: La linea di base (centrale) delle Bande di Bollinger.
- BB_UPPER_BAND: la banda superiore delle Bande di Bollinger.
- BB_LOWER_BAND: la banda inferiore delle Bande di Bollinger.
Altri indicatori:
- ADX-MAIN_LINE: la linea principale dell'Average Directional Movement Index (ADX).
- ADX-PLUSDI_LINE: linea che rappresenta il movimento direzionale positivo in ADX.
- ADX-MINUSDI_LINE: linea che rappresenta il movimento direzionale negativo dell'ADX.
Indicatori generali:
- DEMA: Doppia media mobile esponenziale.
- FRAMA: Media mobile adattiva frattale.
- MA: Media mobile.
- SAR: Parabolic SAR.
- StdDev: Deviazione standard.
- TEMA: Media mobile esponenziale tripla.
- ViDyA: Variable Index Dynamic Average.
Oscillatori:
- ATR: Average True Range.
- BearsPower: Potenza degli orsi.
- BullsPower: Potenza dei tori.
- Chainkin: Oscillatore Chainkin.
- CCI: Commodity Channel Index.
- Demarker: DeMarker.
- Force: Indice di forza.
- MACD-MAIN_LINE: linea principale del Moving Average Convergence Divergence (MACD).
- MACD-SIGNAL_LINE: linea del segnale del MACD.
- Momentum: Momentum.
- OsMA: Oscillatore della media mobile (derivato dal MACD).
- RSI: Indice di forza relativa.
- RVI-MAIN_LINE: linea principale del Relative Vigor Index (RVI).
- RVI-SIGNAL_LINE: linea di segnale dell'RVI.
- Stochastic-MAIN_LINE: linea principale dell'oscillatore stocastico.
- Stochastic-SIGNAL_LINE: linea di segnale dell'oscillatore stocastico.
- WPR: Williams' Percent Range.
Volumi:
- AD: Distributore di accumulatori.
- MFI: Money Flow Index.
- OBV: Volume in equilibrio.
- Tick-Volumes: Volumi di tick.
Bill Williams:
- AC: Oscillatore Acceleratore.
- Alligator-GATORJAW_LINE: linea della mascella dell'indicatore Alligator.
- Alligator-GATORTEETH_LINE: linea dei denti di Alligator.
- Alligator-GATORLIPS_LINE: linea delle labbra di Alligator.
- AO: Oscillatore impressionante.
- Fractals-UPPER_LINE: La linea superiore dei Fractals.
- Fractals-LOWER_LINE: la linea inferiore dei frattali.
- Gator-UPPER_HISTOGRAM: L'istogramma superiore dell'oscillatore Gator.
- Gator-LOWER_HISTOGRAM: L'istogramma inferiore dell'oscillatore di Gator.
- BWMFI: Bill Williams Market Facilitation Index.
Valori numerici:
I valori numerici del set di dati rappresentano i valori calcolati per ogni indicatore corrispondente. Questi valori possono includere prezzi, percentuali o altre misure quantitative a seconda dell'indicatore.
Utilizzo:
Il set di dati è adatto a varie analisi finanziarie e attività di apprendimento automatico. Permette di esplorare il comportamento di diversi indicatori in vari strumenti finanziari e periodi. È possibile utilizzare queste caratteristiche per sviluppare modelli per prevedere le tendenze del mercato, identificare segnali di trading o ottenere approfondimenti sulle dinamiche del mercato.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47755
