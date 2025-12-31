Script Raccogli tutti gli indicatori



Questo script raccoglie tutti i buffer degli indicatori integrati in MQL5 e li memorizza in un file CSV a scopo di analisi.





Bande di Bollinger (BB):

BB_BASE_LINE: La linea di base (centrale) delle Bande di Bollinger.

BB_UPPER_BAND: la banda superiore delle Bande di Bollinger.

BB_LOWER_BAND: la banda inferiore delle Bande di Bollinger.

Altri indicatori:

ADX-MAIN_LINE: la linea principale dell'Average Directional Movement Index (ADX).

ADX-PLUSDI_LINE: linea che rappresenta il movimento direzionale positivo in ADX.

ADX-MINUSDI_LINE: linea che rappresenta il movimento direzionale negativo dell'ADX.

Indicatori generali:

DEMA: Doppia media mobile esponenziale.

FRAMA: Media mobile adattiva frattale.

MA: Media mobile.

SAR: Parabolic SAR.

StdDev: Deviazione standard.

TEMA: Media mobile esponenziale tripla.

Media mobile esponenziale tripla. ViDyA: Variable Index Dynamic Average.

Oscillatori:

ATR: Average True Range.

BearsPower: Potenza degli orsi.

BullsPower: Potenza dei tori.

Chainkin: Oscillatore Chainkin.

CCI: Commodity Channel Index.

Demarker: DeMarker.

Force: Indice di forza.

Indice di forza. MACD-MAIN_LINE: linea principale del Moving Average Convergence Divergence (MACD).

MACD-SIGNAL_LINE: linea del segnale del MACD.

Momentum: Momentum.

OsMA: Oscillatore della media mobile (derivato dal MACD).

RSI: Indice di forza relativa.

Indice di forza relativa. RVI-MAIN_LINE: linea principale del Relative Vigor Index (RVI).

RVI-SIGNAL_LINE: linea di segnale dell'RVI.

linea di segnale dell'RVI. Stochastic-MAIN_LINE: linea principale dell'oscillatore stocastico.

Stochastic-SIGNAL_LINE: linea di segnale dell'oscillatore stocastico.

linea di segnale dell'oscillatore stocastico. WPR: Williams' Percent Range.

Volumi:

AD: Distributore di accumulatori.

MFI: Money Flow Index.

OBV: Volume in equilibrio.

Volume in equilibrio. Tick-Volumes: Volumi di tick.

Bill Williams:

AC: Oscillatore Acceleratore.

Oscillatore Acceleratore. Alligator-GATORJAW_LINE: linea della mascella dell'indicatore Alligator.

Alligator-GATORTEETH_LINE: linea dei denti di Alligator.

Alligator-GATORLIPS_LINE: linea delle labbra di Alligator.

AO: Oscillatore impressionante.

Oscillatore impressionante. Fractals-UPPER_LINE: La linea superiore dei Fractals.

Fractals-LOWER_LINE: la linea inferiore dei frattali.

la linea inferiore dei frattali. Gator-UPPER_HISTOGRAM: L'istogramma superiore dell'oscillatore Gator.

Gator-LOWER_HISTOGRAM: L'istogramma inferiore dell'oscillatore di Gator.

L'istogramma inferiore dell'oscillatore di Gator. BWMFI: Bill Williams Market Facilitation Index.

Valori numerici:

I valori numerici del set di dati rappresentano i valori calcolati per ogni indicatore corrispondente. Questi valori possono includere prezzi, percentuali o altre misure quantitative a seconda dell'indicatore.

Utilizzo:

Il set di dati è adatto a varie analisi finanziarie e attività di apprendimento automatico. Permette di esplorare il comportamento di diversi indicatori in vari strumenti finanziari e periodi. È possibile utilizzare queste caratteristiche per sviluppare modelli per prevedere le tendenze del mercato, identificare segnali di trading o ottenere approfondimenti sulle dinamiche del mercato.