Script de collecte de tous les indicateurs



Ce script collecte tous les tampons d'indicateurs intégrés de MQL5 et les stocke dans un fichier CSV à des fins d'analyse.





Bandes de Bollinger (BB) :

BB_BASE_LINE : La ligne de base (centrale) des bandes de Bollinger.

BB_UPPER_BAND : La bande supérieure des bandes de Bollinger.

BB_LOWER_BAND : La bande inférieure des bandes de Bollinger.

Autres indicateurs :

ADX-MAIN_LINE : La ligne principale de l'indice ADX (Average Directional Movement Index).

ADX-PLUSDI_LINE : La ligne représentant le mouvement directionnel positif dans l'ADX.

ADX-MINUSDI_LINE : La ligne représentant le mouvement directionnel négatif de l'ADX.

Indicateurs généraux :

DEMA : Moyenne mobile double exponentielle.

FRAMA : Moyenne mobile adaptative fractale.

MA : Moyenne mobile.

SAR : SAR parabolique.

StdDev : Écart-type.

TEMA : Moyenne mobile triplement exponentielle.

ViDyA : Variable Index Dynamic Average (moyenne dynamique à indice variable).

Oscillateurs :

ATR : Average True Range.

BearsPower : Puissance des ours.

BullsPower : Puissance des Bulls.

Chainkin : Oscillateur Chainkin.

CCI : Indice du canal des matières premières.

Demarker : DeMarker.

Force : Force Index.

Force Index. MACD-MAIN_LINE : La ligne principale de la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD).

MACD-SIGNAL_LINE : La ligne de signal de la MACD.

Momentum : Momentum : Momentum.

OsMA : Oscillateur de moyenne mobile (dérivé du MACD).

RSI : Indice de force relative.

Indice de force relative. RVI-MAIN_LINE : La ligne principale du Relative Vigor Index (RVI).

RVI-SIGNAL_LINE : La ligne de signal du RVI.

La ligne de signal du RVI. Stochastic-MAIN_LINE : La ligne principale de l'oscillateur stochastique.

Stochastic-SIGNAL_LINE : La ligne de signal de l'oscillateur stochastique.

WPR : Williams' Percent Range (fourchette de pourcentage de Williams).

Volumes :

AD : Distributeur d'accumulateur.

MFI : Money Flow Index.

OBV : On Balance Volume.

Tick-Volumes : Tick Volumes.

Bill Williams :

AC : Accelerator Oscillator.

Alligator-GATORJAW_LINE : La ligne de la mâchoire de l'indicateur Alligator.

Alligator-GATORTEETH_LINE : La ligne des dents de l'indicateur Alligator.

Alligator-GATORLIPS_LINE : La ligne des lèvres de l'indicateur Alligator.

AO : Oscillateur génial.

Fractals-UPPER_LINE : La ligne supérieure des fractales.

Fractals-LOWER_LINE : La ligne inférieure des fractales.

Gator-UPPER_HISTOGRAM : L'histogramme supérieur de l'oscillateur Gator.

Gator-LOWER_HISTOGRAM : L'histogramme inférieur de l'oscillateur Gator.

BWMFI : Bill Williams Market Facilitation Index (indice de facilitation du marché Bill Williams).

Valeurs numériques :

Les valeurs numériques de l'ensemble de données représentent les valeurs calculées pour chaque indicateur correspondant. Ces valeurs peuvent être des prix, des pourcentages ou d'autres mesures quantitatives en fonction de l'indicateur.

Utilisation :

L'ensemble de données convient à diverses analyses financières et tâches d'apprentissage automatique. Il vous permet d'explorer le comportement de différents indicateurs à travers divers instruments financiers et délais. Vous pouvez utiliser ces caractéristiques pour développer des modèles permettant de prédire les tendances du marché, d'identifier les signaux de trading ou d'obtenir des informations sur la dynamique du marché.