모든 지표 수집 스크립트
이 스크립트는 모든 MQL5 내장 지표 버퍼를 수집하여 분석 목적으로 CSV 파일에 저장합니다.
볼린저 밴드(BB):
- BB_BASE_LINE: 볼린저 밴드의 기준(중앙) 선입니다.
- BB_UPPER_BAND: 볼린저 밴드의 상단 밴드입니다.
- BB_LOWER_BAND: 볼린저 밴드의 하단 밴드.
기타 인디케이터:
- ADX-MAIN_LINE: 평균 방향 이동 지수(ADX)의 주선입니다.
- ADX-PLUSDI_LINE: ADX에서 양의 방향 이동을 나타내는 선입니다.
- ADX-MINUSDI_LINE: ADX의 음의 방향 이동을 나타내는 선입니다.
일반 지표:
- DEMA: 이중 지수이동평균.
- FRAMA: 프랙탈 적응 이동평균.
- MA: 이동평균.
- SAR: 포물선형 SAR.
- StdDev: 표준편차.
- TEMA: 삼중 지수 이동평균.
- ViDyA: 가변 지수 동적 평균.
오실레이터:
- ATR: 평균 실제 범위.
- 베어스파워: 베어스 파워.
- 불스파워: 불스 파워.
- 체인킨: 체인킨 오실레이터.
- CCI: 상품 채널 지수.
- Demarker: 디마커.
- Force: 힘 지수.
- MACD-MAIN_LINE: 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)의 주선.
- MACD-SIGNAL_LINE: MACD의 신호선.
- 모멘텀: 모멘텀.
- OsMA: 이동평균 오실레이터(MACD에서 파생).
- RSI: 상대 강도 지수.
- RVI-MAIN_LINE: 상대적 활력 지수(RVI)의 주선.
- RVI-SIGNAL_LINE: RVI의 신호 라인.
- 스토캐스틱-MAIN_LINE: 스토캐스틱 오실레이터의 메인 라인입니다.
- 스토캐스틱시그널 라인: 스토캐스틱 오실레이터의 시그널 라인입니다.
- WPR: 윌리엄스 퍼센트 범위.
볼륨:
- AD: 어큐뮬레이터 분배기.
- MFI: 자금 흐름 지수.
- OBV: 잔고 볼륨.
- 틱 볼륨: 틱 볼륨.
빌 윌리엄스:
- AC: 액셀러레이터 오실레이터.
- 악어-악어 턱선: 악어 인디케이터의 턱선.
- 악어-악어이빨_선: 악어 인디케이터의 이빨 선입니다.
- 악어-악어입술_라인: 악어 인디케이터의 입술 라인입니다.
- AO: 어썸 오실레이터.
- 프랙탈-상단_라인: 프랙탈의 상단 라인입니다.
- 프랙탈-LOWER_LINE: 프랙탈의 아래쪽 라인.
- 게이터-상위 히스토그램: 게이터 오실레이터의 위쪽 히스토그램입니다.
- 게이터-하위 히스토그램: 게이터 오실레이터의 하단 히스토그램입니다.
- BWMFI: 빌 윌리엄스 시장 촉진 지수.
숫자 값:
데이터 세트의 숫자 값은 각 해당 지표에 대해 계산된 값을 나타냅니다. 이러한 값에는 지표에 따라 가격, 백분율 또는 기타 정량적 측정값이 포함될 수 있습니다.
용도:
이 데이터 집합은 다양한 재무 분석 및 머신 러닝 작업에 적합합니다. 다양한 금융 상품과 기간에 걸쳐 여러 지표의 움직임을 탐색할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용해 시장 추세를 예측하거나, 거래 신호를 식별하거나, 시장 역학에 대한 인사이트를 얻기 위한 모델을 개발할 수 있습니다.
