ONNX는 머신러닝 모델을 표현하기 위한 오픈 소스 형식입니다. 이 스크립트를 사용하면 파일 대화 상자를 통해 ONNX 모델 파일을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 ONNX 세션을 생성하고 모델의 입력 및 출력 텐서에 대한 정보를 검색한 다음 이 정보를 콘솔에 인쇄합니다.

다음은 스크립트의 기능에 대한 분석입니다:

파일 선택: 스크립트는 파일 대화 상자를 통해 사용자에게 ONNX 모델 파일을 선택하라는 메시지를 표시합니다. 모델 처리: 스크립트는 파일 이름을 언급하고 디버그 로그가 활성화되었음을 나타내는 메시지와 함께 ONNX 모델 파일이 처리 중임을 나타내는 메시지를 표시합니다. ONNX 세션 생성: 선택한 모델 파일을 사용하여 ONNX 세션을 생성합니다.

세션을 생성하는 동안 오류가 발생하면 콘솔에 오류 메시지를 출력하고 스크립트를 종료합니다. 입력 정보: ONNX 모델에서 입력 텐서에 대한 정보를 검색하여 출력합니다.

각 입력 텐서에 대해 입력 인덱스, 입력 이름 및 OnnxGetInputTypeInfo 함수를 사용하여 검색한 추가 정보를 인쇄합니다. 출력 정보: ONNX 모델에서 출력 텐서에 대한 정보를 검색하여 출력합니다.

각 출력 텐서에 대해 출력 인덱스, 출력 이름 및 OnnxGetOutputTypeInfo 함수를 사용하여 검색한 추가 정보를 출력합니다.





이 스크립트는 입력 및 출력 텐서, 이름, 속성에 대한 인사이트를 제공하여 ONNX 모델의 구조를 검사하는 데 유용합니다. 특히 머신 러닝 애플리케이션에 사용되는 ONNX 모델의 특성을 디버깅하고 이해하는 데 유용합니다.









