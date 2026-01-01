ONNX est un format open-source pour représenter les modèles d'apprentissage automatique. Le script permet à l'utilisateur de sélectionner un fichier de modèle ONNX par le biais d'une boîte de dialogue de fichier. Il crée ensuite une session ONNX, récupère des informations sur les tenseurs d'entrée et de sortie du modèle et imprime ces informations sur la console.

Voici un aperçu des fonctionnalités du script :

Sélection de fichier : Le script invite l'utilisateur à sélectionner un fichier de modèle ONNX par le biais d'une boîte de dialogue de fichier. Traitement du modèle : Il affiche un message indiquant que le fichier modèle ONNX est en cours de traitement, mentionnant le nom du fichier et indiquant que les journaux de débogage sont activés. Création d'une session ONNX : Il crée une session ONNX en utilisant le fichier modèle sélectionné.

En cas d'erreur lors de la création de la session, un message d'erreur est affiché sur la console et le script est quitté. Informations d'entrée : Il récupère et imprime des informations sur les tenseurs d'entrée dans le modèle ONNX.

Pour chaque tenseur d'entrée, il imprime l'index d'entrée, le nom de l'entrée, et des informations supplémentaires récupérées en utilisant la fonction OnnxGetInputTypeInfo. Informations sur la sortie : Il récupère et imprime des informations sur les tenseurs de sortie du modèle ONNX.

Pour chaque tenseur de sortie, il imprime l'index de sortie, le nom de la sortie et des informations supplémentaires récupérées à l'aide de la fonction OnnxGetOutputTypeInfo.





Le script est utile pour inspecter la structure des modèles ONNX, en fournissant des informations sur les tenseurs d'entrée et de sortie, leurs noms et leurs propriétés. Il est particulièrement utile pour déboguer et comprendre les caractéristiques des modèles ONNX utilisés dans les applications d'apprentissage automatique.









