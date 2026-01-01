Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Input and output of onnx model - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
ONNX è un formato open source per la rappresentazione di modelli di apprendimento automatico. Lo script consente all'utente di selezionare un file di modello ONNX attraverso una finestra di dialogo. Quindi crea una sessione ONNX, recupera le informazioni sui tensori di input e output del modello e stampa queste informazioni sulla console.
Ecco una descrizione delle funzionalità dello script:
-
Selezione del file:
- Lo script chiede all'utente di selezionare un file di modello ONNX attraverso una finestra di dialogo.
-
Elaborazione del modello:
- Visualizza un messaggio che indica che il file del modello ONNX è in fase di elaborazione, menzionando il nome del file e indicando che i log di debug sono abilitati.
-
Creazione di una sessione ONNX:
- Crea una sessione ONNX utilizzando il file di modello selezionato.
- Se si verifica un errore durante la creazione della sessione, viene stampato un messaggio di errore nella console ed esce dallo script.
-
Informazioni di input:
- Recupera e stampa le informazioni sui tensori di ingresso nel modello ONNX.
- Per ogni tensore di ingresso, stampa l'indice di ingresso, il nome dell'ingresso e le informazioni aggiuntive recuperate con la funzione OnnxGetInputTypeInfo.
-
Informazioni sull'output:
- Recupera e stampa le informazioni sui tensori di uscita del modello ONNX.
- Per ogni tensore di uscita, stampa l'indice di uscita, il nome dell'uscita e le informazioni aggiuntive recuperate con la funzione OnnxGetOutputTypeInfo.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47696
Nella rappresentazione grafica, la techanalysis rappresenta la linea di tendenza a destra delle candele sul breakdown (in verde). Dopo il breakdown, si ipotizza il movimento lungo la linea rossa.Mostra livello giorno aperto
Indicatore che visualizza il livello di apertura del giorno su qualsiasi TF
The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).