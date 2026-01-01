ONNX è un formato open source per la rappresentazione di modelli di apprendimento automatico. Lo script consente all'utente di selezionare un file di modello ONNX attraverso una finestra di dialogo. Quindi crea una sessione ONNX, recupera le informazioni sui tensori di input e output del modello e stampa queste informazioni sulla console.

Ecco una descrizione delle funzionalità dello script:

Selezione del file: Lo script chiede all'utente di selezionare un file di modello ONNX attraverso una finestra di dialogo. Elaborazione del modello: Visualizza un messaggio che indica che il file del modello ONNX è in fase di elaborazione, menzionando il nome del file e indicando che i log di debug sono abilitati. Creazione di una sessione ONNX: Crea una sessione ONNX utilizzando il file di modello selezionato.

Se si verifica un errore durante la creazione della sessione, viene stampato un messaggio di errore nella console ed esce dallo script. Informazioni di input: Recupera e stampa le informazioni sui tensori di ingresso nel modello ONNX.

Per ogni tensore di ingresso, stampa l'indice di ingresso, il nome dell'ingresso e le informazioni aggiuntive recuperate con la funzione OnnxGetInputTypeInfo. Informazioni sull'output: Recupera e stampa le informazioni sui tensori di uscita del modello ONNX.

Per ogni tensore di uscita, stampa l'indice di uscita, il nome dell'uscita e le informazioni aggiuntive recuperate con la funzione OnnxGetOutputTypeInfo.





Lo script è utile per ispezionare la struttura dei modelli ONNX, fornendo informazioni sui tensori di ingresso e di uscita, sui loro nomi e sulle loro proprietà. È particolarmente utile per il debug e la comprensione delle caratteristiche dei modelli ONNX utilizzati nelle applicazioni di apprendimento automatico.









