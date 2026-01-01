CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Input and output of onnx model - скрипт для MetaTrader 5

Manuel Gonzales | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
37
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ONNX - это формат с открытым исходным кодом для представления моделей машинного обучения. Сценарий позволяет пользователю выбрать файл модели ONNX через диалоговое окно файла. Затем он создает сессию ONNX, извлекает информацию о входных и выходных тензорах модели и выводит ее на консоль.

Ниже приводится описание функциональности скрипта:

  1. Выбор файла:

    • Скрипт предлагает пользователю выбрать файл модели ONNX через диалог выбора файла.

  2. Обработка модели:

    • Выводится сообщение о том, что файл модели ONNX обрабатывается, упоминается имя файла и указывается, что включены журналы отладки.

  3. Создание сеанса ONNX:

    • Создается сеанс ONNX с использованием выбранного файла модели.
    • Если при создании сеанса возникла ошибка, он выводит сообщение об ошибке на консоль и завершает работу скрипта.

  4. Входная информация:

    • Получает и печатает информацию о входных тензорах в модели ONNX.
    • Для каждого входного тензора выводится индекс входа, имя входа и дополнительная информация, полученная с помощью функции OnnxGetInputTypeInfo.

  5. Выходная информация:

    • Получает и печатает информацию о выходных тензорах в модели ONNX.
    • Для каждого выходного тензора выводится индекс выхода, имя выхода и дополнительная информация, полученная с помощью функции OnnxGetOutputTypeInfo.

Сценарий полезен для изучения структуры моделей ONNX, позволяя получить представление о входных и выходных тензорах, их именах и свойствах. Он особенно полезен для отладки и понимания характеристик моделей ONNX, используемых в приложениях машинного обучения.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47696

OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике OBJ_TRENDBYANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия по углу" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Трендовая линия по углу" (OBJ_TRENDBYANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точки привязки (вычисляемые по времени и цене баров в процентах от размеров окна), угол наклона, цвет, стиль и толщину линии, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение точки привязки и угол наклона линии, визуализируя процесс изменения направления трендовой линии, а в завершение удаляет созданный объект.

OBJ_TRIANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Треугольник" на графике OBJ_TRIANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Треугольник" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Треугольник" (OBJ_TRIANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек привязки (вычисляемые по времени и цене баров в процентах от размеров окна), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение всех трёх точек треугольника, визуализируя процесс изменения формы и положения фигуры, а в завершение удаляет созданный объект.

YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя YURAZ_RSAXEL Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

Скрипт рисует уровни Рудолфа Акселя

YURAZ_MCCH YURAZ_MCCH

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.