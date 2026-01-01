ONNX - это формат с открытым исходным кодом для представления моделей машинного обучения. Сценарий позволяет пользователю выбрать файл модели ONNX через диалоговое окно файла. Затем он создает сессию ONNX, извлекает информацию о входных и выходных тензорах модели и выводит ее на консоль.

Ниже приводится описание функциональности скрипта:

Выбор файла: Скрипт предлагает пользователю выбрать файл модели ONNX через диалог выбора файла. Обработка модели: Выводится сообщение о том, что файл модели ONNX обрабатывается, упоминается имя файла и указывается, что включены журналы отладки. Создание сеанса ONNX: Создается сеанс ONNX с использованием выбранного файла модели.

Если при создании сеанса возникла ошибка, он выводит сообщение об ошибке на консоль и завершает работу скрипта. Входная информация: Получает и печатает информацию о входных тензорах в модели ONNX.

Для каждого входного тензора выводится индекс входа, имя входа и дополнительная информация, полученная с помощью функции OnnxGetInputTypeInfo. Выходная информация: Получает и печатает информацию о выходных тензорах в модели ONNX.

Для каждого выходного тензора выводится индекс выхода, имя выхода и дополнительная информация, полученная с помощью функции OnnxGetOutputTypeInfo.





Сценарий полезен для изучения структуры моделей ONNX, позволяя получить представление о входных и выходных тензорах, их именах и свойствах. Он особенно полезен для отладки и понимания характеристик моделей ONNX, используемых в приложениях машинного обучения.









