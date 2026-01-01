Ставь лайки и следи за новостями
Input and output of onnx model - скрипт для MetaTrader 5
ONNX - это формат с открытым исходным кодом для представления моделей машинного обучения. Сценарий позволяет пользователю выбрать файл модели ONNX через диалоговое окно файла. Затем он создает сессию ONNX, извлекает информацию о входных и выходных тензорах модели и выводит ее на консоль.
Ниже приводится описание функциональности скрипта:
-
Выбор файла:
- Скрипт предлагает пользователю выбрать файл модели ONNX через диалог выбора файла.
-
Обработка модели:
- Выводится сообщение о том, что файл модели ONNX обрабатывается, упоминается имя файла и указывается, что включены журналы отладки.
-
Создание сеанса ONNX:
- Создается сеанс ONNX с использованием выбранного файла модели.
- Если при создании сеанса возникла ошибка, он выводит сообщение об ошибке на консоль и завершает работу скрипта.
-
Входная информация:
- Получает и печатает информацию о входных тензорах в модели ONNX.
- Для каждого входного тензора выводится индекс входа, имя входа и дополнительная информация, полученная с помощью функции OnnxGetInputTypeInfo.
-
Выходная информация:
- Получает и печатает информацию о выходных тензорах в модели ONNX.
- Для каждого выходного тензора выводится индекс выхода, имя выхода и дополнительная информация, полученная с помощью функции OnnxGetOutputTypeInfo.
