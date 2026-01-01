ONNX 是一种表示机器学习模型的开源格式。该脚本允许用户通过文件对话框选择 ONNX 模型文件。然后，它会创建一个 ONNX 会话，检索模型中输入和输出张量的相关信息，并将这些信息打印到控制台。

以下是脚本功能的细分：

文件选择： 脚本通过文件对话框提示用户选择 ONNX 模型文件。 模型处理： 脚本会显示一条信息，说明 ONNX 模型文件正在处理中，并提及文件名和调试日志已启用。 创建 ONNX 会话： 它使用选定的模型文件创建 ONNX 会话。

如果会话创建过程中出现错误，则会在控制台打印错误信息并退出脚本。 输入信息： 它会检索并打印 ONNX 模型中输入张量的相关信息。

对于每个输入张量，它都会打印输入索引、输入名称以及使用 OnnxGetInputTypeInfo 函数获取的其他信息。 输出信息： 它检索并打印 ONNX 模型中输出张量的相关信息。

对于每个输出张量，它都会打印输出索引、输出名称以及使用 OnnxGetOutputTypeInfo 函数获取的其他信息。





该脚本有助于检查 ONNX 模型的结构，深入了解输入和输出张量、它们的名称及其属性。它尤其有助于调试和了解机器学习应用中使用的 ONNX 模型的特性。









