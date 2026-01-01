请观看如何免费下载自动交易
Input and output of onnx model - MetaTrader 5脚本
ONNX 是一种表示机器学习模型的开源格式。该脚本允许用户通过文件对话框选择 ONNX 模型文件。然后，它会创建一个 ONNX 会话，检索模型中输入和输出张量的相关信息，并将这些信息打印到控制台。
以下是脚本功能的细分：
-
文件选择：
- 脚本通过文件对话框提示用户选择 ONNX 模型文件。
-
模型处理：
- 脚本会显示一条信息，说明 ONNX 模型文件正在处理中，并提及文件名和调试日志已启用。
-
创建 ONNX 会话：
- 它使用选定的模型文件创建 ONNX 会话。
- 如果会话创建过程中出现错误，则会在控制台打印错误信息并退出脚本。
-
输入信息：
- 它会检索并打印 ONNX 模型中输入张量的相关信息。
- 对于每个输入张量，它都会打印输入索引、输入名称以及使用 OnnxGetInputTypeInfo 函数获取的其他信息。
-
输出信息：
- 它检索并打印 ONNX 模型中输出张量的相关信息。
- 对于每个输出张量，它都会打印输出索引、输出名称以及使用 OnnxGetOutputTypeInfo 函数获取的其他信息。
该脚本有助于检查 ONNX 模型的结构，深入了解输入和输出张量、它们的名称及其属性。它尤其有助于调试和了解机器学习应用中使用的 ONNX 模型的特性。
