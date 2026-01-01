Kod TabanıBölümler
cebe
Komut dosyaları

Input and output of onnx model - MetaTrader 5 için komut dosyası

Manuel Gonzales | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance

ONNX, makine öğrenimi modellerini temsil etmek için kullanılan açık kaynaklı bir formattır. Kod, kullanıcının bir dosya iletişim kutusu aracılığıyla bir ONNX model dosyası seçmesine olanak tanır. Ardından bir ONNX oturumu oluşturur, modeldeki girdi ve çıktı tensörleri hakkında bilgi alır ve bu bilgileri konsola yazdırır.

İşte betiğin işlevselliğinin bir dökümü:

  1. Dosya Seçimi:

    • Kod, kullanıcıdan bir dosya iletişim kutusu aracılığıyla bir ONNX model dosyası seçmesini ister.

  2. Model İşleme:

    • ONNX model dosyasının işlendiğini belirten, dosya adını belirten ve hata ayıklama günlüklerinin etkinleştirildiğini belirten bir mesaj görüntüler.

  3. ONNX Oturumu Oluşturma:

    • Seçilen model dosyasını kullanarak bir ONNX oturumu oluşturur.
    • Oturumun oluşturulması sırasında bir hata oluşursa, konsola bir hata mesajı yazdırır ve koddan çıkar.

  4. Girdi Bilgileri:

    • ONNX modelindeki girdi tensörleri hakkında bilgi alır ve yazdırır.
    • Her bir girdi tensörü için, girdi dizinini, girdi adını ve OnnxGetInputTypeInfo fonksiyonu kullanılarak alınan ek bilgileri yazdırır.

  5. Çıktı Bilgileri:

    • ONNX modelindeki çıktı tensörleri hakkında bilgi alır ve yazdırır.
    • Her bir çıktı tensörü için, çıktı indeksini, çıktı adını ve OnnxGetOutputTypeInfo fonksiyonu kullanılarak alınan ek bilgileri yazdırır.

Kod, ONNX modellerinin yapısını incelemek, giriş ve çıkış tensörleri, adları ve özellikleri hakkında bilgi sağlamak için kullanışlıdır. Özellikle makine öğrenimi uygulamalarında kullanılan ONNX modellerinin özelliklerinin anlaşılması ve hata ayıklanması için faydalıdır.



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47696

