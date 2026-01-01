Fan sayfamıza katılın
Input and output of onnx model - MetaTrader 5 için komut dosyası
ONNX, makine öğrenimi modellerini temsil etmek için kullanılan açık kaynaklı bir formattır. Kod, kullanıcının bir dosya iletişim kutusu aracılığıyla bir ONNX model dosyası seçmesine olanak tanır. Ardından bir ONNX oturumu oluşturur, modeldeki girdi ve çıktı tensörleri hakkında bilgi alır ve bu bilgileri konsola yazdırır.
İşte betiğin işlevselliğinin bir dökümü:
-
Dosya Seçimi:
- Kod, kullanıcıdan bir dosya iletişim kutusu aracılığıyla bir ONNX model dosyası seçmesini ister.
-
Model İşleme:
- ONNX model dosyasının işlendiğini belirten, dosya adını belirten ve hata ayıklama günlüklerinin etkinleştirildiğini belirten bir mesaj görüntüler.
-
ONNX Oturumu Oluşturma:
- Seçilen model dosyasını kullanarak bir ONNX oturumu oluşturur.
- Oturumun oluşturulması sırasında bir hata oluşursa, konsola bir hata mesajı yazdırır ve koddan çıkar.
-
Girdi Bilgileri:
- ONNX modelindeki girdi tensörleri hakkında bilgi alır ve yazdırır.
- Her bir girdi tensörü için, girdi dizinini, girdi adını ve OnnxGetInputTypeInfo fonksiyonu kullanılarak alınan ek bilgileri yazdırır.
-
Çıktı Bilgileri:
- ONNX modelindeki çıktı tensörleri hakkında bilgi alır ve yazdırır.
- Her bir çıktı tensörü için, çıktı indeksini, çıktı adını ve OnnxGetOutputTypeInfo fonksiyonu kullanılarak alınan ek bilgileri yazdırır.
