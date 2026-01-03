차트에 직사각형을 그려 입력된 포인트 값을 기반으로 사용자 지정 그리드를 표시합니다.

사용자가 원하는 경우 직사각형 범위를 사용하여 그리드를 그리는 옵션이 추가되었습니다. 모드를 참 또는 거짓으로 설정합니다(참 = 사각형 범위 사용, 거짓 = 사용자 지정 포인트 사용).





