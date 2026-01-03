Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Candle Grids - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait
Girişteki nokta değerine göre özel ızgaralar çizmek için grafik üzerinde bir Dikdörtgen çizin

Kullanıcı kullanmak isterse Izgara çizmek için dikdörtgen aralığı kullanma seçeneği eklendi. Modu true veya false olarak ayarlayın, true = dikdörtgen aralığını kullan, false = özel noktaları kullan


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47606

