Candle Grids - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 8
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Girişteki nokta değerine göre özel ızgaralar çizmek için grafik üzerinde bir Dikdörtgen çizin
Kullanıcı kullanmak isterse Izgara çizmek için dikdörtgen aralığı kullanma seçeneği eklendi. Modu true veya false olarak ayarlayın, true = dikdörtgen aralığını kullan, false = özel noktaları kullan
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47606
