Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Candle Grids - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Disegnare un rettangolo sul grafico per tracciare griglie personalizzate in base al valore dei punti in ingresso
Aggiunta l'opzione di utilizzare l'intervallo di rettangoli per disegnare la griglia, se l'utente lo desidera. Impostare la modalità su true o false, true = utilizzare l'intervallo di rettangoli, false = utilizzare i punti personalizzati.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47606
Questa funzione mi dà i nomi abbreviati dei timeframe Esempio: "M1" invece di "PERIOD_M1"PosizioneInfo
Un semplice indicatore per visualizzare alcune informazioni sulla posizione reale direttamente sul grafico corrente.
The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).