Candle Grids - indicateur pour MetaTrader 5
- 18
Dessine un rectangle sur le graphique pour tracer des grilles personnalisées basées sur la valeur des points en entrée.
Ajout d'une option permettant d'utiliser une plage de rectangles pour dessiner une grille si l'utilisateur le souhaite. Définir le mode à true ou false, true = utiliser la plage de rectangles, false = utiliser les points personnalisés.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/47606
Cette fonction me donne les noms abrégés des périodes Exemple : "M1" au lieu de "PERIOD_M1"PositionInfo
Un indicateur simple pour afficher des informations sur la position réelle directement sur le graphique en cours.
