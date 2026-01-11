Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Sample program for async/sync all close. - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 18
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Este é um programa simples para comparar o fechamento assíncrono e síncrono.
É um programa de amostra, portanto, fique à vontade para modificá-lo para seus próprios fins de teste, como adicionar condições.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47413
