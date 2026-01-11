無料でロボットをダウンロードする方法を見る
それではリンクにそれを投稿してください。-
それではリンクにそれを投稿してください。-
Sample program for async/sync all close. - MetaTrader 5のためのスクリプト
これは、非同期と同期の全閉を比較する簡単なプログラムである。
サンプル・プログラムなので、条件を追加するなど、ご自分のテスト目的に合わせて自由に改変してください。
