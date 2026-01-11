コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Sample program for async/sync all close. - MetaTrader 5のためのスクリプト

Sajiro Yoshizaki
ビュー:
21
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
これは、非同期と同期の全閉を比較する簡単なプログラムである。
サンプル・プログラムなので、条件を追加するなど、ご自分のテスト目的に合わせて自由に改変してください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47413

