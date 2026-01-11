Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Sample program for async/sync all close.
Bu, eşzamansız ve eşzamanlı tüm kapanışları karşılaştırmak için basit bir programdır.
Bu örnek bir programdır, bu nedenle koşul eklemek gibi kendi test amaçlarınız için değiştirmekten çekinmeyin.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47413
