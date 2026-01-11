Bu, eşzamansız ve eşzamanlı tüm kapanışları karşılaştırmak için basit bir programdır.

Bu örnek bir programdır, bu nedenle koşul eklemek gibi kendi test amaçlarınız için değiştirmekten çekinmeyin.

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.

Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47413